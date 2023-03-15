台南包機直飛仙台！為推動台南國際觀光，台南市長黃偉哲今天宣布，台南、仙台包機直航4月1日首航起飛，台灣虎航表示，首發179個機位，只剩不到10個機位，相當熱賣，台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻說，上半年3波連假包機直航，除了4月1日外，還有4月29日、6月21日包機，皆為5天行程，黃偉哲也期待台南國際觀光邁入新里程碑。

台南市政府積極開發後疫情時期的日本旅遊客源，經南市觀旅局與仙台市政府、台灣虎航及兩市觀光產業業者攜手努力下，清明連假前為國內外觀光客帶來這個好消息，首航記者會由黃偉哲、台灣虎航董事長陳漢銘、台南市旅行商業同業公會蔡承鴻理事長，台南航空站楊益瑞主任等人共同完成啟動儀式。

台南仙台包機直航規畫4月1日出發，4月5日歸國，班機早去晚回，黃偉哲指出，台南與仙台淵源很深，兩市因七夕活動的緣分開啟交流，自2006年正式締盟為友誼城市，官方及民間團體從未間斷互訪，此次包機成行，希望未來不僅讓台灣旅客方便前往仙台，也希望吸引日本朋友到台南觀光。

南市府觀光旅遊局代理局長林國華表示，日本一直是台南是推動國際觀光主要目標市場。仙台市為日本東北地區政治、經濟、文化中心，台南仙台包機直航，可省下2至3小時交通時間，期望未來藉由包機模式，迎來更多日本觀光客直飛台南旅遊。

蔡承鴻說，目前3波包機選定長達5天的連假，4月1日首航除了南市府、議會交流團約55人，其他都是民間訂位，民眾反映很好，日本方面則於4月底黃金周也已有2成日本客預定，後續也將視包機狀況，可望再增加直航班次。