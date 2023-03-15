農藥、提神飲料罐別急著丟棄，回收有好禮拿哦！新竹市環境保護局今年上半年將辦理2場次「農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶回收兌好禮宣導活動」。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

農藥、提神飲料罐別急著丟棄，回收有好禮拿哦！新竹市環境保護局今年上半年將辦理2場次「農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶回收兌好禮宣導活動」，時間為3月22日及4月19日上午9時至11時，分別於新竹市農會中山本會及內湖辦事處，空瓶秤重，每公斤可換口罩5個、3公斤可換洗衣精。

市長安指出，農藥含多重有毒物質，使用過的農藥空瓶常會有農藥殘留，如隨意棄置土地上，殘留的農藥滲進土壤裡或流到水裡，除影響環境生態外，經由食物鏈也會危害人體健康，鼓勵農友一起加入回收農藥空瓶愛地球的行列。

環保局長江盛任提醒，農民在農藥使用完畢後，不可任意棄置，應先將農藥瓶重複沖水，經過反覆的「3沖3洗」作業，讓清洗水再倒回農藥噴桶中充分利用，最後確認完全沒有農藥殘留，再將空瓶統一收集，交付清潔隊、農會設置的集中點或回收商回收，且不可與其他容器混合回收，導致影響回收分類人員的健康。

江盛任說，新竹市推動農藥空瓶回收今年邁入第7年，自2017年至2022年共計回收4公噸，農藥空瓶總計高達5萬4077支，成績相當亮眼，感謝農友們熱情參與，今年也請農友繼續支持參與農藥空瓶回收活動。

環保局表示，農藥廢容器為現行公告應回收廢棄物14大類34個項目之一，回收管道除可交由回收商或環保局回收外，亦可透過竹市農會協助回收，依據行政院環境保護署統計資料，全國2021年回收量達1364公噸。

環保局籲請農民及一般民眾提高警覺，若發現周遭田野間有遭棄置的農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶，請撿拾集中並提交回收，避免造成環境污染源。

而此次回收活動，攜帶農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶到活動現場攤位秤重，每1公斤兌換醫療用口罩（5入／包）1份、每3公斤兌換清淨海環保洗衣精（1000公克）1瓶，每人限兌換2份宣導品，數量有限，兌完為止。