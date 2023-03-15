前行政院發言人陳宗彥被爆出接受業者性招待涉貪，台北市議員徐巧芯上月到台北地檢署告發陳宗彥涉嫌違反《貪汙治罪條例》、當年承辦的檢察官涉嫌縱放。北檢已簽分他案偵辦，並發出傳票，定於29日上午傳喚告發人徐巧芯說明，釐清告發意旨。

前行政院發言人陳宗彥在任職台南市政府期間，疑接受業者性招待涉貪，事後台南地檢署以查無犯罪簽結，引發軒然大波。徐巧芯2月22日到北檢告發陳宗彥涉貪。

徐巧芯認為，陳宗彥涉犯《貪汙治罪條例》追訴期長達25年，雖然是這是10幾年前的舊案，但仍在法律追訴中。當年這個案子檢察官只有簽結，沒有做出任何處分，因此她告發後，是想要了解重新偵查的結果是起訴還是不起訴。

她表示，過去或許檢察官就是直接簽結，可是最近本案爆發後，包括陳宗彥辭職以及外界後續討論，讓外界感覺到有新證據曝光了，所以她在這個時候用新證據提起告發，希望檢察官查下去。

她說，雖然法務部強調會重啟調查，但問題是外界不知道要查到什麼時候，也不知道會如何查，所以提出告發後，不管結果是起訴還是不起訴，至少她會收到起訴或不起訴處分書，到時候可以把檢察官這段時間的調查理由，公諸於世，這才是一個開大門走大路的做法。