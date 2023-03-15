中南部缺水危機嚴峻，全台最大曾文水庫蓄水量只剩11.27%，台南實施減量供水，嘉義縣市、高雄市減壓供水，急需春雨解渴，氣象局長鄭明典今表示，春雨天氣系統正在發展中，21至27日華南春雨訊號明顯，但台灣出現明顯春雨的機率並不高。

鄭明典表示，第二周（21至27日）華南春雨訊號明顯，但是台灣這一側不確定性高。（翻攝自鄭明典臉書／圖片來源Climate Prediction Center）

鄭明典今早在臉書發文，春雨天氣系統發展中，並PO出最近2周的降雨訊號圖，指出第一周（14至20日）也就是本周的春雨訊號不強，而且偏北，預期對台灣影響有限，第二周（21至27日）華南春雨訊號明顯，但是台灣這一側不確定性高，還需要再觀察，目前資訊看來台灣出現明顯春雨的機率並不高，需要再等等。

氣象達人彭啟明也在臉書表示，下周的天氣變化，目前預測還在變動當中，不確定性頗高，仍須保持關注，但對中南部旱象的幫助相當有限。氣象局預測，3至4月春雨狀況以少雨的機率最高，下周四、五（23、24日）將有一波鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。至於5月梅雨是否能緩解南部旱象仍不確定。