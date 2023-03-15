2022年清眷駐村藝術家莊博雅（右）在駐村期間，化身「家書郵局」局長用畫說出眷村的故事。（台中市港區藝術中心提供）

台中市港區藝術中心，歡迎大家來當清水眷村當駐村藝術家。（台中市港區藝術中心提供）

台中市清水眷村文化園區具備「眷村文化＋藝術能量＋考古遺址＋聚落建築」四大特色！港區藝術中心指出，即日起展開藝術家駐村計畫申請，2023年以「記．藝．現場」為主題，歡迎全國具前衛、新銳、實驗性且能突顯藝術家個人識別性的創作計畫申請；4月25日前只要年滿20歲個人創作者或2人以上組成的藝術創作團隊，具備二年以上藝文相關學經歷，不限國籍皆可提案。

港區藝術中心說，文化局辦理清水眷村文化園區「微衛星實驗創作基地」藝術家駐村計畫，今年度徵選主題為「記．藝．現場」，除希望以創意方式保留與敘述著眷村的記憶，同時也是「技藝」的雙關語；象徵清水眷村曾以空軍後勤製傘及發動機裝修廠聞名，製造技藝是其特有的文化底蘊，加上有機建築型態及臨近環境生態資源，是藝術家進行前衛性或實驗性創作的絕佳場域。

清水眷村是個充滿記憶的場域，由史前時代的中社考古遺址、日據時代的日本海軍第六燃料廠宿舍、國民政府時期的空軍信義新村，至目前的文化園區交織而成，橫跨近4000年的「時光」在園區俯拾即是，成為藝術創作珍貴的養分來源。

清水眷村文化園區藝術家駐村計畫，連續四年獲得文化部「藝術村營運扶植計畫」補助，培養許多新銳藝術家從清眷駐地創作出發，進駐期間藉由田野調查、蒐集故事進行創作，以不同的視角連結歷史、文化及人物故事，和眷村獨有「藝術後勤場域」交相對話，探索激盪後發展出個人獨特的創作風格。

港區藝術中心表示，以2022年進駐藝術家為例，來自日本的藝術家宇田奈緒，以「對話」作為進駐交流的主要方式，將在地故事與在清水所拍照片轉化為寧靜敘事的影片形式，創作作品《一路平安》；具豐富創作經歷的李燕華，以視覺性土地測量方式，再透過攝影、複合媒材結合繪畫呈現自身的藝術語言，展出《找尋內心的家系列》作品。

團體「夜間飛行者」中的劉文韜與柯頌葳、宋孜穎、李翊如、賴盈如四位團隊夥伴以「重現」作為駐村的主題，尋找各種媒材與形式重現清水眷村曾經擁有的生活樣貌，成員中的柯頌葳，創作作品《躲貓貓》，繪製了多隻獸型生物躲藏於清眷園區戶外空間。

港區藝術中心強調，清水眷村文化園區今年持續號召全國藝術家參與駐村計畫徵件，開放49、51、53及54號房舍作為創作空間，預計徵選4位（組）藝術家，自7月1日起至10月31日進行為期4個月的駐村創作。除補助藝術家進駐創作執行費，園區內也備有交誼廳、展演空間、工具間等，有意參與徵選的藝術家也可以先至園區實地了解。