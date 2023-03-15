新北市日前舉辦第2屆「高級中等學校畢聯會學生幹部培力營」暨成果發表，以聯合國永續發展目標（SDGs）為培訓核心，由學生規畫提案，啟動校園超級任務關懷孕婦、關懷長者的終生學習，以及運用大數據，關懷運動與健康議題。

教育局長張明文表示，青年是未來國家的棟樑，新北市辦理系列校園青年活動，引領學生倡議與實踐，將知識力轉變為創造力，更重要的是，鼓勵學生社會參與，以永續關懷的精神，發展多元能力，增進社會、環境永續發展。

第一屆學長姐擔任本次輔導員，大手攜小手、分享實踐經驗，讓影響力與實踐力加乘。而提案關注的層面，也由第一屆校園好方案進階到社區好方案；關注的年齡層，由青年階段擴大到各世代；在資源連結部分，各方案皆能與校園行政結合，整合最多資源。

鶯歌工商學生幹部陳子翎、宋依倫、賴佳應提出「孕動會」方案，獲得本次「優秀執行獎」，學生響應3月8日婦女節，推動永續發展目標第5項「性別平等」。執行過程，讓參與者以腹部綁重物模擬孕婦，體驗繫鞋帶、障礙物考驗，並安排解開繩結等趣味的競跑比賽。參

與者於活動後回饋，實際感受到女性孕期的諸多不便，方案有感程度將近80％。提案者將策劃、執行、回饋等步驟，製播成5分鐘短片，邀請人們在少子化的浪潮下，適時提供孕婦協助，創造友善的社會，影片超級有感。

獲得「未來影響獎」的隊伍，為復興商工學生幹部潘雲、王雯婷、鄭毓儒、許瀞尹、劉芮婕。探討永續發展目標第4項「優質教育」，小組長潘雲活潑熱情，帶領隊員探訪社區內長者的學習情形，以社會觀察家的角度，藉由訪問互動，觀察社區大學的運作，了解「活到老、學到老」的支援系統，有助於邁入高齡化社會的同時，消除了社會對長者不學習的誤解。

疫後時代，穀保家商學生朱亮穎、魏立緯倡議瘦身健康，對應永續發展目標第3項「健康與福祉」，設計了10天減脂減重的計畫，運用運動紀錄器app，研究高中職生現今健康狀況及變化趨勢。在過程中，一度參與實驗的人員流失，但團隊還是發揮運動家精神，紀錄所餘數據，跟大家分享心路歷程。