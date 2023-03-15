目前在海盜展開春訓熱身賽的黃暐傑，出賽3場比賽仍保持沒有掉分的紀錄，不過根據海盜官方發布消息，黃暐傑已經被放下小聯盟春訓營，可能無法開季就登錄在大聯盟名單。

2015年展開旅美生涯的黃暐傑，去年球季在巨人小聯盟3A效力，先發出賽23場留下3勝2負、4.40防禦率，賽季結束後在規則五選秀被海盜隊選進，今年黃暐傑因為受邀參加大聯盟春訓，為了登上最高殿堂，也婉拒經典賽中華代表隊的徵召。

黃暐傑在春訓熱身賽表現亮眼，3場比賽下來各投1局，一共被敲3支安打、投1次保送，送出4記三振，還沒有留下失分紀錄，但還是無法獲得教練團青睞，開季可能將從小聯盟出發。黃暐傑曾在2019年代表遊騎兵短暫上過大聯盟，出賽4場都是後援登板，5.2局中被敲出8支安打掉5分，但只有2分責失，因此防禦率仍是夠格的3.18，另有2次三振、5保送。

海盜將包含頂級新秀羅瑞格茲（Endy Rodriguez）等5人送回3A，黃暐傑、前馬林魚左投C.史密斯（Caleb Smith）及韋伯（Nate Webb）雖然同樣被下放小聯盟，但球團尚未決定將他們分配至何種層級。