道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）是市場上首創的全球永續發展系列指數，DJSI著重在企業永續性的觀念，從環境、社會和治理（ESG）三面向去評等企業在策略、管理及產業特定要素等方面的永續性商機與風險。

每年全球都有數千家企業參與，像是2022年參與DJSI評比的企業多達1萬3800家，台灣也不例外，包含中鋼公司、友達光電、台積電、台達電、光寶科技、聯華電子及趨勢科技等都是連續十年以上入選DJSI的企業。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出近三年來上述7家企業聲量最高前五名，一起來看這些永續模範生哪方面表現特別突出？他們又是如何將永續行動落實於企業治理？

一、台積電

台積電進行碳盤查，發現自家溫室氣體排放源主要以「用電」佔最大宗，其次是生產線產生的直接排放；第三則是供應鏈的排放。於是台積電積極減找出因應策略，並分頭並進，包括節約能源、削減含氟氣體，以及向中油購買碳中和天然氣、使用再生能源等。預計公司在2030年前將達到40%都採用綠電的目標。

為了順利推動ESG，達到2050年淨零排放的目標，台積電於2019年新成立「ESG指導委員會」決定五大方向，包括推動綠色製造、打造多元包容職場、建立責任供應鏈、人才培育、關懷弱勢等，並進行議題鑑別、擬定因應行動方案，以及跨部門的督導、溝通、資源整合，同時追蹤實踐的成效。

該委員會更透過兩大方式檢視ESG目標執行成果：一是透過企業永續報告書執行重大議題KPI管理；另外是搭配ESG委員會，各組織12月向擔任主席報告ESG專案推動成效，形成完整的企業永續文化。

台積資深副總經理曁ESG委員會主席何麗梅對媒體表示，氣候變遷不只是環境的問題，而是與每個人都切身相關，因此台積電在內部舉辦競賽「ESG Award」，強化同仁對ESG價值與作為的認知，持續延伸共好影響力。

二、聯華電子

聯電於2022年在DJSI全球晶圓專工業榮獲第一名，是連續15年入選DJSI「世界指數成分股」的企業，亦蟬聯「新興市場指數成分股」。聯電在ESG整體成績上，「環境面」和「治理與經濟面」獲得半導體產業最高分，特別是在「政策影響」、「環境報告」與「產品責任」分項拿下滿分。在社會面評比部分，包括「社會報告」、「人力資本發展」及「隱私權保護」分項也表現亮眼。

在環境面上，為了達成2050年淨零排放，聯電具體實踐「淨零行動」三部曲：

1、持續積極自主減碳：研發先進晶圓專工技術、提升能資源生產力及使用效率，將半導體晶圓製造及IC終端產品使用階段之碳排降到最低。

2、全面採用再生能源：訂定2025年15%、2030年30%、2050年100%三階段目標，大幅提升再生能源使用比例，並推廣至價值鏈，以實際行動支持低碳能源轉型。

3、投資淨零碳技術：投資淨零碳排放技術及參與碳抵減相關專案，以抵減不可避免或尚有削減技術限制的碳排放。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示：「聯電在半導體晶圓製造產業扮演重要角色，對全球永續發展有著關鍵性的影響力。在永續經營與企業營利是齊頭並進的理念驅動下，整合公司的營運策略與永續發展目標，擘劃2030年永續策略藍圖。很高興透過連續15年獲得DJSI的肯定，展現聯電在科技上無所不在的影響力，致力創造更美好的未來。」

三、中鋼公司

中鋼公司自2012年起，連續11年入選DJSI「新興市場指數」成分股企業，在2022年DJSI評比中，中鋼的「環境報告」及「社會報告」等項目獲得滿分的好成績；另外，近年來中鋼加速推動AI智能創新及數位轉型工作，亦建構完善的智慧財產權管理系統與制度，並將相關知識及實務經驗，納入員工訓練課程，所以在「人力資本發展」等項目也取得高分成績。

中鋼在環境面向，積極推動「5G策略」，包括建置綠色製程、開發綠色產品、投入綠色事業、結盟綠色夥伴及實踐綠色生活等，以建構永續競爭力，並以2018年為減碳基準年，訂定「2025年減排7%、2030年減排22%，2050年達成碳中和」的短、中、長期減碳目標。因此，中鋼於2021年2月成立節能減碳及碳中和推動小組，參考多家國外鋼廠做法及世界頂尖鋼鐵製程及設備工程公司專業建議，完成短程減碳，中長程分「先低碳、再零碳」兩個階段的碳中和路徑規劃，全面朝目標邁進。

另外，面對碳中和趨勢及挑戰，中鋼於2022年9月已完成鋼化聯產先導工廠，另與丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同開發的中能離岸風場，預計2024完工併網後，每年可發綠電11億度，減碳可達55萬噸。鋼鐵產業方面，中鋼指出，由於鋼鐵製品為可百分之百回收再利用材質，未來中鋼將持續開發具高技術含量、高獲利能力及高應用價值的精緻鋼品，創造更大的鋼鐵價值。

四、友達光電友達於2022年再次入選DJSI「世界指數」及「新興市場指數」，於「風險管理」獲得產業最高分。2013年，友達設立永續委員會（2021年更名ESG暨氣候委員會），2018年又進一步成立專責統籌永續發展的專職單位「永續發展總部」。從聯合國 17 項永續發展目標（SDGs）中挑選9項、參照國際指標擬出10個具體面向來執行。例如依據全球公信力審查通過的科學減碳目標（SBT），訂出 2025 年前降低碳排放量、累積達650萬噸二氧化碳量（CO2e）。

另外，在風險管理政策上，像是為了因應氣候變遷可能導致長期豐枯不均，影響工廠正常生產運轉，友達建立專責單位定期監控氣候變化與水資源供給狀況，規劃節水與多元水源供應，並尋求相關保險轉嫁風險。還有加強生產線斷料的風險與管理機制（BCP），包含預備料源及異地生產，避免因天災或災害事件造成材料供應異常。

不僅如此，友達光電永續長古秀華認為，「比起撰寫DJSI報告，如何讓員工投入，才是推動企業永續的痛點」，因此為了使「人才永續」具體落地，友達更建置CSR單一整合平台，透過兩大管道以系統化的方式，向全體員工傳遞ESG資訊，包括提供即時蒐集集團永續數據與資訊更新的CSR report平台，以利未來撰寫永續報告書、制定企業永續承諾；還有針對不同對象提供市場永續資訊的CSR News平台。

五、台達電

2022年 DJSI評比中，台達電在「社會面」整體成績獲得全球電子設備產業最高百分等級肯定，其中「社會報告」與「人力資本發展」等項目獲得滿分，在「人才吸引與留任」、「人權管理」與「隱私權保護」等亦獲得產業最高百分等級。顯示出台達電在落實員工職涯永續發展上成效卓著。

從2021年台達電全球投入社會參與的總支出約美金1,198萬元（約新台幣3.6億元）來看，其中以人才培育71.2%占最大比率，其次為普及低碳住行占13.1%、推廣科學能源教育與氣候行動占11.5%。並和全球約130所學校進行各式產學合作，每年投入超過360萬美金於產學合作專案，吸引優質人才；因應後疫情時代挑戰，台達電以線上學習方式結合知識管理平台，全球課程達2,866門，年成長90%，累計19萬3,745完訓人次，較2020成長87%。至2021年底已有 48% 的人才輪調至解決方案團隊，或在相關團隊晉升主管職。另外，台達電於2022年10月起，在台灣推動「育兒津貼補助措施」，每胎補助最高達38萬元，幫助同仁安心成家、緩解育兒壓力，提供同仁更好的福利與照顧，促進工作與生活平衡。

台達電人資長陳啟禎表示，台達電重視生活與工作平衡發展，積極推動雇主品牌，持續進行人才發展加速方案，針對驅動創新、包容共融與協同合作構面設計相關領導力職能，幫助管理層領導力轉型，並依據員工級別與工作性質，提供多元的學習方案，加上台達電在全球五大洲有近200個銷售據點、研發中心和生產基地，不同功能職位皆有許多輪調機會，透過持續性地人才檢視機制，讓優秀人才可快速成長晉升，確保發展空間。