童星出身的美國女星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan），11歲時因演出《天生一對》並一人分飾兩角，精湛演技讓她一砲而紅，沒想到長大後因吸毒和酒駕，惹出不少負面新聞，甚至還因此被封為「麻煩女星」，好在近年來她改掉壞習慣，逐漸重返演藝圈，去年7月宣布與交往多年的圈外男友結婚，受到眾人的祝福，如今才新婚才半年，琳賽蘿涵便對外公開懷孕好消息，讓粉絲們又驚又喜。

經常透過社群媒體與粉絲互動的琳賽蘿涵，在15日稍早於個人IG上發出貼文表示「我們都很開心也很期待」後面還加上嬰兒及奶瓶的符號，而一旁的照片也貼出白色的嬰兒服，上面寫著：「coming soon」大方公開自己懷孕的好消息，網友們看到後也紛紛表示：「恭喜！太為你感到高興了，歡迎加入媽咪群的行列」、「為你感到激動，好期待喔」、「好為你感到開心，漂亮媽咪」，吸引超過82萬人按讚；不少演藝圈好友也出面祝福，留言區刷出一整排藍勾勾，可見她的好人緣。

事實上，琳賽蘿涵3歲就以童星身分出道，11歲就在大螢幕《天生一對》中演出因此爆紅，之後接連在《辣媽辣妹》、《辣妹過招》、《瘋狂金龜車》等電影中擔任女主角，讓她嘗到走紅滋味，但沒想到她後來爆出酗酒、酒駕、吸毒等醜聞，還曾在夜店打人被捕而登上新聞版面，直到近幾年才改邪歸正，並與男友修成正果，如今升格當媽受到眾人祝福。

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