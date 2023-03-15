高雄輕軌事故頻傳，2023年初至今（3月13日）已累積3次交通事故。針對3月1日最新的車禍事故，一名七旬老翁因騎乘單車擦撞行進中的高雄輕軌輕微擦傷，高雄捷運公司指出，初判肇事原因為單車騎士未注意行人穿越道警示燈，而過往事故肇事責任經警方查證，100%均屬違規汽機車。對於外界建議評估設柵欄，讓車輛能明確停等輕軌通過，降低事故發生率。對此，高雄市捷運局回應，輕軌為都會通勤運具，速度慢，柵欄升降要2至3分鐘，會拉長等待時間，輕軌列車短，平均7至10秒就可通過，設柵欄不符現狀需求。

此外，淡江大學運輸管理學系教授張勝雄推測，因為擔心民眾闖紅燈，輕軌駕駛可能減速行駛，反而造成通過路口時間增長，讓民眾等得不耐煩，所以會闖紅燈。張勝雄表示，台鐵有專用路權跟輕軌不同，因此不建議輕軌裝設柵欄，如此一來，所有路口恐都要用柵欄，而淡海輕軌就沒有柵欄。

計程車違規左轉撞輕軌！單日破3千5百筆聲量位居第一

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/09/14～2023/03/12）近半年統計調查，「高雄輕軌事故」近半年聲量最高點出現在2022年12月11日，共3,529 筆網路聲量。當天一位65歲的小黃運將駕駛計程車行經南屏、大順路口，向左迴轉時，不慎與輕軌列車發生碰撞，經查這輛計程車違規左轉，而且不聽路口義交指揮，強行穿越輕軌軌道路口，以致與行駛中的輕軌碰撞。而該起事件也是高雄輕軌2022年第14件事故，加上事發兩天前才有輕軌死亡事故，因此造成大批網友討論。

輕軌首起死亡事故！位居近半年網路聲量第二名

網路聲量第二高峰出現在2022年12月9日，共2,787筆討論。當時一名59歲男子騎車外出，行經二聖路口時疑似打算右轉，一時未注意右側輕軌列車正要通過路口，於是撞上輕軌列車後倒下，男子倒地後頭部重擊地面，送醫急救後宣告不治，此為高雄輕軌通車以來首起死亡事故，因此引起高度熱議，有網友認為，「鐵路都地下化，還用輕軌真是爛政策，害死無辜用路人，應該是用捷運比較好」，但同時也有人表示，「早說輕軌很危險，加上沒有護欄等等，雖是可愛的毛毛蟲，但出事時候，就不可愛！」

2023年初又有汽車違規撞輕軌！網友：高雄碰碰車

網路聲量第三高峰出現在2023 年1月17日，共724筆聲量。當天輕軌列車行經前鎮區復興四路口時，遭到一部汽車碰撞，車上沒有乘客受傷，不過列車一度暫停行駛。高捷公司初判，汽車於復興路口未遵守交通號誌燈號，違規右轉，才擦撞行駛中的輕軌列車左側，並造成第一扇車門局部損傷。由於這起事故是2023年第一起高雄輕軌事故，因此引來大批網友討論，有PTT網友認為，「輕軌是三寶的照妖鏡」，還有人戲稱高雄輕軌是「高雄碰碰車。」