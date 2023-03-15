謝謝台灣英雄們

經典賽在3月8日火熱開打，雖然中華隊未能在小組賽中成功晉級，前進東京，在經典賽的賽事也暫告一段落，但中華隊選手們的精神，卻帶給了球迷無限的感動，4場預賽更是場場滿場，滿滿的應援聲，也讓外國媒體感受到台灣的力量。

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出近三個月網友熱議的「15大網友熱議中華隊棒球選手」，趕快一起來認識這些台灣英雄們吧！

No.10 林立

目前效力於中華職棒樂天桃猿隊的林立，去年在中職的表現相當亮眼，甚至在經典賽開打前，就被美國職棒大聯盟在官網點名，表示林立是台灣隊最受關注的球員，在經典賽的表現將左右台灣隊是否能晉級，在對上巴拿馬敲2安打、1打點，對義大利隊比賽也打出2安打，與荷蘭隊交手時，林立單場3安打貢獻2分打點，展現了實力。

在熱身賽時，被不少人戲稱只靠「旅外幫」打球，如今林立也在經典賽證明，「中職也是有實力的」、「林立的表現已經滿分了，比賽本來就有輸有贏」、「不愧是中職打擊三冠王！」、「林立的威力真的毫不遜色」。

No.9 江少慶

目前效力為中華職棒富邦悍將隊的江少慶在對上義大利的比賽中掛帥先發，首局僅被敲出1支安打，第二局時，被敲出3支安打，掉了2分，最後共用42球投2局，在隊上古巴的比賽中，江少慶也展現守備美技，成功雙殺。中繼2局僅被敲出1安，好投無失分。

但江少慶在這幾場比賽的狀況都不盡理想，遭到酸民們攻擊，但仍有球迷出面表示，「雖然前幾場狀態不好，但感覺得出來有全心全意在調整，而且真的有調整回來」、「選手上戰場，他比任何人都想贏，酸民行，酸民上啊」、「江少慶後期表現可以的」。

No.8 鄭宗哲

目前效力於美國職棒匹茲堡海盜小聯盟體系的鄭宗哲雖然年僅21歲，但在該次賽事的表現相當亮眼，除了打線強之外，鄭宗哲就連防守能力也相當優異，與江坤宇的「江鄭連線」更是扛下「二游防線」，甚至被認為猶如當年胡金龍搭配陳鏞基的「金鏞連線」。

身為中華隊中最年輕的野手，鄭宗哲的表現也得到不少觀眾的稱讚，「鄭宗哲這次的表現真的很不錯」、「看到了年輕小將的力量」、「不愧是海賊王！」、「果然是海盜隊小聯盟最佳跑壘球員」、「還很年輕，未來可以期待了」。

No.7 陳冠宇

目前效力於中華職棒樂天桃猿隊的陳冠宇在對上荷蘭隊的比賽中繼登板，雖然先送出1次三振，但接連被擊出安打，讓荷蘭隊成功追回兩分，引起不少觀眾謾罵，但仍有球迷暖心安慰「今天投的其實很好，都打成滾地球，運氣不好而已，別在意酸民的留言」。

其實，陳冠宇從20幾歲開始就義不容辭參與國家賽事，讓不少球迷也回憶起高中時期木棒聯賽陳冠宇邊哭邊敲出安打的經典畫面，「流淚打擊的畫面真的印象深刻！轉眼已經14年」、「從小看到大的球員，謝謝你願意為國效力」、「感恩陳冠宇，一起為國家努力」。

No.6 林子偉

林子偉在該次賽事對上義大利時，開場就轟出一支陽春砲先馳得點，成功帶起台灣對士氣，在對戰古巴的比賽第三局時，林子偉在全壘打牆前跳接深遠飛球，展現超強防守美技，之後又長傳連續解決2名打者，讓全場球迷歡呼聲不斷，對著他大喊：「林子偉！我愛你！」。

近日，大西洋聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks）也宣布簽下林子偉，球迷也紛紛表示祝福，「好好休息，繼續在美國努力」、「子偉打的漂亮！祝職業生涯高升」、「謝謝你們帶來驚奇的一週，美好也遺憾，但也給我們新的期望！在美國繼續加油」。

No.5 吉力吉撈・鞏冠

目前效力於味全龍的吉力吉撈・鞏冠，在中華隊與義大利的賽事中，擊出關鍵的三分砲，成為中華隊定心丸，最終中華隊成功擊退義大利隊，拿下經典賽關鍵首勝，除了有打者能力之外，吉力吉撈・鞏冠擔任先發捕手的表現也得到不少球迷讚賞。

原名為朱立人的吉力吉撈・鞏冠，過去也曾經有旅美經歷，再回台打職棒後選擇改回原住民名，並表示：「原住民名字對我來說就是家族的歸屬感，象徵帶著家族榮耀去世界闖」，也讓不少球迷大讚「讓更多人看到原住民了」、「吉力吉撈・鞏冠越講越順口」、「吉力吉撈・鞏冠真的超神」。

No.4 吳念庭

目前效力於日本職棒埼玉西武獅隊的吳念庭在首戰對上巴拿馬時，7局下半敲出全壘打，成為本次賽事首隻全壘打，四場比賽下來一共敲出5支安打，跑回三分，打擊率0.333，優異表現讓球迷們留下深刻印象，就連體育主播徐展元也肯定吳念庭表現，「我認為念庭比你爸爸吳復連還要厲害了耶」。

賽後，吳念庭也在臉書感性喊話：「非常喜歡這個團隊，未來我還想跟著這團隊繼續打下去」，讓不少球迷感動表示：「謝謝你願意肯給中華隊這個機會！」、「未來希望仍有機會看到你再披上中華隊球衣」、「謝謝你願意回台灣，為我們國家打出場場精彩好球」。

No.3 吳哲源

目前效力於中信兄弟的投手吳哲源，在今年入選中華隊36人集訓名單，但在公布最終30人名單時，卻被割愛，之後才因為曾仁和背部不適恢復不及，遞補上陣，在遞補回歸後，由王建民親自提點，並在經典賽對戰荷蘭隊時，中繼登板，後援4.1局僅被擊出一支安打，成為該場比賽的重要功臣。

該次無失分的好表現，讓不少球迷感到印象深刻，甚至有「王建民傳人」的封號，「讓我看到本土球員的希望」、「吳哲源，我的超人！」、「中華隊最強投手就是阿源了」、「遞補上陣結果表現出乎意料的好」，更讓不少兄弟球迷開心直呼「我兄弟我驕傲啦」。

No.2 王柏融

目前效力於日職北海道火腿的王柏融，在經典賽首戰時，全場3打數掛蛋，滿壘的機會都沒把握，還遭代打換下場，就連日本球迷和媒體也以「柏融怎麼了？」為題，點出王柏融該次的表現不佳，但王柏融也在四場比賽中敲2安、1分打點、被三振2次、獲1次保送，打擊率0.211。

王柏融也在比賽結束後，在臉書發文表示愧疚，並表示將會「以經驗累進、並且持續精進，讓自己繼續向前」，不少球迷也鼓勵王柏融，「永遠都是你最強大的後盾」、「大王加油！找回信心，努力恢復為大王」、「大王辛苦了，找回初心、找回自信，豪邁的揮棒，你是最強的」、「希望大王趕快找回原本的那個大王，加油」。

No.1 張育成

張育成雖然在先前公布徵召名單前，透過經紀公司拒絕徵召，遭網友怒轟「逃兵」，但在與中職會長蔡其昌親自會面後，他改口「義不容辭」，而面對網友們的嘲弄，張育成展現高ＥＱ，經典賽期間上壘時都會比出敬禮手勢，引起風潮與討論，張育成也成功在球場上證明自己，贏回台灣球迷的心，成為「永遠忠誠」的國家英雄。

賽後張育成更以「出賽4場16個打數，7安打、2轟、8分打點、5分得分」，打擊率0.438的好成績，獲選A組最有價值球員，「張育成實力真的沒話說」、「永遠支持你，新台灣英雄」、「我們都在你身後支持你」、「帶著台灣人滿滿的祝福，在美國大展身手吧」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年12月13日至2023年03月12日，共三個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『經典賽中華隊熱議選手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統