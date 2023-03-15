「兆豐日本優勢多重資產證券投資信託基金」總面額等值新台幣100億元整，其中新台幣級別50億元、外幣級別等值新台幣50億元，由彰銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元（等值新台幣25億元）及日圓（等值新台幣25億元）計價發行。

證期局表示，此基金原則上自成立日起6個月後，投資於國內外股票、存託憑證、債券、基金受益憑證、REITs及經金管會核准可投資項目資產等任一資產總金額，不得超過基金淨值的70％，且投資於外國、日本相關有價證券總金額，兩者均不得低於基金淨值的60％。