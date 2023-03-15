配合上櫃公司111年度財報的公布，櫃買中心精心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，首場於3月23日將由「富櫃200」領軍。

櫃買中心表示，「富櫃200指數」成分股為櫃買市場市值及流動性最佳之200檔上櫃股票，該指數與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關，係追蹤上櫃股票市場走勢之最佳指標，亦為投資我國中小型股票之選擇，故3月23日（週四）首先邀請富櫃200指數成分股中元太、長科*及宜鼎等3家公司高階主管率經營團隊，到場說明公司財務業務及產業概況。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，櫃買中心表示，此系列業績發表會主題豐富，後續還有「富櫃200(二)及(三)」、「半導體」、「資安應用」、「民生經濟」、「精緻生活」及「SAAS與電子」等主題，希望透過櫃買市場業績發表會平台，使上櫃公司能適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展機會或挑戰，也提供投資人表達意見的平台，達到雙向交流的機會。