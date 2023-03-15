國內蛋荒延燒多月，彰化排隊名店「不二坊蛋黃酥」，近日貼出公告，以物價上漲為由蛋黃酥4月1日起每顆上漲至50元，直逼便當價，消息傳出讓許多民眾哀號，直呼太貴了吃不起，也有民眾認為是因為缺蛋關係，什麼都漲不稀奇了。

不二坊蛋黃酥4月1日起將從45元漲到50元， 讓從每顆30元一路50元的民眾看傻眼，排隊隊伍一年比一年長，價格也一年比一年貴，不過儘管排隊隊伍再長、價格再飆，還是很多民眾每年中秋就是要吃這一味。

不二坊蛋黃酥只有3種包裝，分成6顆、15顆及20顆裝，漲價後等於每盒要價300元、750元及1000元，過去也因為排隊引發許多爭議，常常動用到警方協助，不過排隊隊伍不減反增，年年增加越排越長。

至於蛋黃酥漲價是否與缺蛋有關，店家不願證實，不過缺蛋何時有解，農委會主委陳吉仲今到立院備詢時，表示預計5、6月產能就能回穩，3月底前將進口500萬雞蛋補足缺口，最快下月民眾就不用排隊買蛋。