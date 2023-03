彭博今天引述知情人士說法報導,中國的短影音分享平台TikTok考慮從母公司北京字節跳動(ByteDance)拆離,以協助打消美國對國安風險的疑慮。

路透社引述彭博(Bloomberg News)報導,資產剝離(divestiture)會導致資產出售或進行首次公開募股(IPO),這被視為最後手段,只有在TikTok呈交美國國安官員的現有提案未獲批准時,才會走上這一步。

TikTok與字節跳動尚未立即回應路透社的置評請求。

TikTok正在遭受美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)的國安審查。TikTok去年同意將根據「德州計畫」(Project Texas)實施數項措施,以安撫存有敵意的國會議員。

根據報導,美國外來投資審查委員會已暫停審查程序,導致TikTok不確定德州計畫的內容是否充分,能持續在美國施行。

報導又提到,來自美國司法部的美國外來投資審查委員會成員一直不願接受TikTok的提議。

TikTok在美國有超過1億多名用戶。由於擔憂用戶資料最終可能落入中國政府手中,損及西方的安全利益,外界抨擊TikTok的砲火日益猛烈。TikTok執行長周受資下週將在美國國會作證。

美國外來投資審查委員會是權力龐大的國家安全機構,由於擔憂用戶資料可能會轉交中國政府,2020年一致建議字節跳動分拆TikTok。

TikTok與美國外來投資審查委員會已就數據安全要求協商了兩年多。TikTok表示已耗資超過15億美元(約新台幣463億元)落實嚴密的數據安全工作,並駁斥關於從事情蒐活動的指控。