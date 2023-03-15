航海王長榮（2603）董事會決議配息70元，早盤股價漲幅逾3％，陽明（2609）漲幅也逾1％，但配息不如預期的萬海（2615），早盤持續壓低，表現兩樣情。車用概念及衛星展概念股早盤股價亦走揚，成為盤面亮點。台股早盤漲幅擴大，指數反彈逾百點。

受到通膨數據大致符合預期、銀行危機蔓延疑慮緩解、市場預期，美國聯準會（Fed）下周不會大幅升息的帶動，美國四大指數全面跳漲。

道瓊工業平均指數3月14日終場上漲1.06％（336.26點）、收32,155.40點。

那斯達克指數上漲2.14％（239.31點）、收11,428.15點。費城半導體指數大漲3.03％（88.44點）、收3,010.15點。

元富投顧指出，美國矽谷銀行（SVB）造成的衝擊，基本上不致引發2008年次貸風暴後的全面性銀行系統風險，畢竟大部分銀行投資在債券的比重，不像SVB高達60％，再者，SVB之所以快速倒閉，跟Fed強暴式升息有絕對關聯。

利率急速走高導致債券價格暴跌，尤其長期債券價格大跌到250年來新低，才引發SVB鉅額虧損，因此原本3月再升息2碼的機率大幅降低。

此事件可能讓Fed的升息步伐放緩，甚至有提前降息的打算，基本上對美國企業、經濟都是正向的，因此，短期風暴得到妥善處理後，美股可以回穩，台股也將在15,300～15,800點區間整理。