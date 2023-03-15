國內近期爆發缺蛋與軍紀等問題，同時，核二廠已於昨（14）日退役，引發外界擔憂台灣恐會缺電。對此，國民黨台北市議員李彥秀指出，做為執政黨主席，面對國內種種問題，副總統賴清德卻只想著要告訴大家，他每個位子都有做滿二分之一，不是落跑王，她直呼「二分之一的賴清德，台灣人民100%的悲哀」。

李彥秀今在臉書發文嘲諷，面對嚴重的軍紀、通膨以及國安問題，不論輿論如何呼籲，總統蔡英文還是選擇了神隱幕後，任由部會首長在火線挨槍擋彈、左支右絀，似乎已提早進入「2024年後不關我事」的待退狀態，而台灣人民雖然憤怒，但也無可奈何。

李彥秀接著說，讓人無法理解的是，身為執政黨主席，賴清德近日約談民進黨各派系要角時，竟告訴大家他不是「落跑王」，每個位子都有做超過二分之一。

李彥秀直言，人民在意的，是面對蔡政府留下來的爛攤子，賴清德有何解決之道？同時，人民不關心賴的位子是否做滿二分之一，他們在意的，是台灣能否有充足的電力與民生必需品、乾淨的空氣與安全的環境，「人民要的是100%負責任的政府與執政黨，不是以50%為標準自鳴得意的政客」。