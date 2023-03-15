嘉義民宅大火！「曼哈頓懸日」街景遭濃煙遮蔽幸無人傷 10:312023/03/15 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市民族路及吳鳳北路附近今天上午大火。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市曼哈頓懸日街景，今天上午變成濃煙密佈，消防局約10：02許獲報吳鳳北路125號附近發生火警，烈焰沖天，第一分隊楊友仁分隊長率第一、第二、東區分隊立刻趕到現場搶救，現場是鐵皮屋民宅，目前火勢控制，仍在撲滅殘火中，起火原因由警消調查。 築觀 中山北路景觀制震宅 嘉義市績優照服員 協助到宅沐浴送最後一程 北市道路標線重畫 李四川：要像日本耐久耐磨 #嘉義 #曼哈頓懸日 #濃煙 #民族路 #吳鳳北路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆捷運變鬧劇 04:102023/03/10 政治要聞 嘉義市定古蹟被國小學童「直諫」 市府改善措施曝光 19:102023/03/06 生活 提升北鶯歌消防戰力 鳳鳴消防分隊今啟用 12:042023/03/06 社會 黃敏惠率團參訪日本2市 考察「1小時生活圈」 15:582023/03/09 生活 嘉市營養午餐不漲價 菜色肉、蛋均衡不打折 12:542023/03/07 生活 「嘉義好物」前進東京食品展 黃敏惠 ：跟全世界交朋友 15:522023/03/07 生活 嘉義木造鐵皮屋大火延燒濃煙密布 3民宅1汽車慘遭祝融 16:202023/03/06 社會 嘉市「i嘉科技運動會」 500人玩科技秀年輕肌力 17:482023/03/11 生活 遠紡內壢廠都更案 送內政部續審 04:102023/03/14 地方新聞 「曼哈頓懸日」再現嘉義市 最佳拍攝時段、地點曝光 11:422023/03/13 生活 深夜視察北市道路銑鋪 李四川：要像日本道路耐久耐磨 12:472023/03/11 生活 中市議員爭取拆除「甲南人行天橋」 確保民眾行的安全 16:462023/03/07 生活 全台近10萬人洗腎！ 聖馬爾定醫院免費講座授護腎撇步 12:082023/03/07 健康 幫派春酒辣妹團挑戰公權力 嘉市警局今晚荷槍重裝威力掃蕩 22:302023/03/09 社會 嘉義市犬貓絕育補助3／10開跑 寵物公園5月啟用 15:272023/03/10 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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