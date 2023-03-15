嘉義市曼哈頓懸日街景，今天上午變成濃煙密佈，消防局約10：02許獲報吳鳳北路125號附近發生火警，烈焰沖天，第一分隊楊友仁分隊長率第一、第二、東區分隊立刻趕到現場搶救，現場是鐵皮屋民宅，目前火勢控制，仍在撲滅殘火中，起火原因由警消調查。