1.《華爾街日報》援引消息人士報導，矽谷銀行母公司SVB Financial Group的債權人已經組成團隊，尋求推動該公司提出破產聲請，並出售旗下私人財富管理等非銀行部門。SVB Financial在上周五宣布倒閉並由美國監管機關接管，周一雖表示正在研究所有策略選項，但並未提及將聲請破產。

2.美國參議院銀行委員會主席Sherrod Brown就矽谷銀行倒閉事件，呼籲聯準會實施更嚴格的監管並暫停升息。

3.根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存增加115.5萬桶，而前一周為減少383.5萬桶。上周汽油庫存減少458.7萬桶，餾分油庫存減少286.6萬桶。

4.路透社報導，根據美國海關數據，先前依據《新疆維族強制勞動保障法案》（Uyghur Forced Labor Protection Act）而被暫時扣留的進口中國電子產品中，有三分之一已經釋放。

5.美國勞工部公布，2月消費者物價指數（CPI）年漲6%、月漲0.4%，符合市場預期，排除能源和食品項目，核心CPI年漲5.5%，符合市場預期，但月漲0.5%，超出市場預期的0.4%。2月民間平均每周實質所得下滑0.4%。

6.雖然通膨有所降溫，但仍然處於高檔，再加上地區銀行業搖搖欲墜，使聯準會下周再度升息25個基點、而非加重升息力道至50個點的預期升高。利率期貨數據顯示，3月升息1碼已經成為市場預期的主流，利率按兵不動的可能性從前一日的44%下滑至不到30%。數據並顯示市場預期聯準會今年將降息兩次，各25個基點，到今年底利率將降至4.179%。

7.國際信評公司穆迪將美國銀行系統的評級從「穩定」調降為「負面」，稱矽谷銀行倒閉引發的擔憂持續蔓延，銀行業的經營環境正迅速惡化。

8.全球最大避險基金橋水創辦人Ray Dalio以「礦坑裡的金絲雀」（canary in the coal mine）形容矽谷銀行倒閉事件，稱這是金融市場陷入險境的徵兆。Dalio表示，矽谷銀行是典型的短債爆雷事件，是市場長期處於超低利率環境以及在利率正常化過程中，經常會出現的情況，而非特例。他警告按照以往經驗，為了應付資金周轉壓力，應該還會有更多公司被迫賤價出售債券。

9.摩根士丹利聯席總裁Ted Pick認為，矽谷銀行倒閉以及其引發的金融市場動盪，是全球央行多年來維持超低利率環境，而後為了抑制高通膨發動「冰火之戰」（battle between fire and ice）的後果，而矽谷銀行可說是這場激烈大戰的受害者之一。

10.周二尾盤美元指數微跌不到0.1%，美國2月CPI數據大致符合市場預期，加上考量目前金融業的情勢，市場預期聯準會下周將維持升息力道不變，仍為25個基點。

11.比特幣連續第兩日大漲，周二一度再漲9.39%，站上2.65萬美元。自矽谷銀行被接管以來，比特幣累計已上漲約30%。

12.經濟前景黯淡不利於原油需求前景，周二國際油價仍未止跌，紐約期油重挫4.64%，收在每桶71.33美元。布蘭特期油大跌4.11%，收在每桶77.45美元。雙雙創下12月9日以來最低價和1月初以來最大單日跌幅。

13.美國銀行業繼續爆雷的擔憂緩解，周二紐約期金跌5.6美元或0.29%，收在每盎司1910.9美元，失守前一日創下的5周高點，並結束連漲3天的升勢。