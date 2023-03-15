東陽指出，2023年第1季受惠北美客戶需求，訂單恢復旺季市場水準，持續加強與客戶聯繫，開發市場暢銷新產品，提高接單量。同時因應新能源車市場需求，積極發展輕量化產品和智能光電加飾技術。

近期二手車銷售暢旺，且北美尤其西部下大雪，人口多造成碰撞率也高，AM需求高，AM營收今年有機會恢復到疫情前水準；大陸OEM因大陸新車銷售狀況仍不符預期，但下半年有機會優於上半年，OEM是否能夠回升，還要看大陸經濟回升情況，目前法人預期OEM營收有6~8％成長。