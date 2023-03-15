東陽指出，2023年第1季受惠北美客戶需求，訂單恢復旺季市場水準，持續加強與客戶聯繫，開發市場暢銷新產品，提高接單量。同時因應新能源車市場需求，積極發展輕量化產品和智能光電加飾技術。
近期二手車銷售暢旺，且北美尤其西部下大雪，人口多造成碰撞率也高，AM需求高，AM營收今年有機會恢復到疫情前水準；大陸OEM因大陸新車銷售狀況仍不符預期，但下半年有機會優於上半年，OEM是否能夠回升，還要看大陸經濟回升情況，目前法人預期OEM營收有6~8％成長。
東陽(1319)2月自結合併稅前淨利2.53億元，年增317％，創下歷年同期新高；前2月自結累計合併稅前淨利2.96億元，年成長64％，為3年同期累計新高，每股稅前盈餘0.49元。
東陽指出，2023年第1季受惠北美客戶需求，訂單恢復旺季市場水準，持續加強與客戶聯繫，開發市場暢銷新產品，提高接單量。同時因應新能源車市場需求，積極發展輕量化產品和智能光電加飾技術。
近期二手車銷售暢旺，且北美尤其西部下大雪，人口多造成碰撞率也高，AM需求高，AM營收今年有機會恢復到疫情前水準；大陸OEM因大陸新車銷售狀況仍不符預期，但下半年有機會優於上半年，OEM是否能夠回升，還要看大陸經濟回升情況，目前法人預期OEM營收有6~8％成長。
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