新北市議會年輕綠營議員今舉行記者會，力挺民進黨主席賴清德參選總統，並批評新北市長侯友宜只顧自己，等待黃袍加身。（實習記者徐瀾攝）

民進黨主席賴清德今天上午將至中央黨部辦理2024總統提名初選登記，新北市議會年輕綠營議員今舉行記者會，開第一槍宣布力挺賴清德參選總統，綠營議員也炮轟新北市長侯友宜只顧自己，等待黃袍加身，相比國民黨各派系鬥爭不斷，民進黨已率先喊出團結，相信2024年會贏得勝選。

新北市議員顏蔚慈、張維倩、卓冠廷、張錦豪、彭佳芸、蘇錦雄、黃淑君、李宇翔、翁振洲今舉行挺賴記者會，高喊「新北加油」「團結相挺、信賴台灣」口號。顏蔚慈表示，民進黨跨派系都站出來，團結是民進黨的DNA，大家共同力挺賴清德參選總統，營造勝選基礎。

張維倩說，賴清德領表參選總統，新北市議會綠營席次來到28席，表現獲民眾肯定，南投補選勝利對綠營是一劑強心針，但面對明年選舉仍要戰戰兢兢，提早準備、確認候選人，謹記去年12月26日黨內挫敗教訓，才可獲得勝利。

張錦豪說，賴清德家鄉就在新北市萬里，他出身礦工家庭，一直以來都是學習的模範，相信他可以帶領台灣走向國際；李宇翔表示，侯友宜在新北市期間，姐妹市六都最少，民眾需要跟國際交朋友的領導人，相信賴清德可以讓台灣在國際走得更穩健。

綠營議員也齊力炮轟侯友宜「只顧自己、等待黃袍加身」，黃淑君說，新北市治安、交通等問題嚴重，侯友宜卻不願接受議會監督，希望他不要辜負市民請託。

卓冠廷表示，侯友宜在此時等待黃袍加身，他如果要離開崗位，有責任說服市民，前一刻是好好做代誌，下一刻卻跑去選總統，與賴清德的勇於承擔，高下立判，盼侯無論多想選總統、多想黃袍加身，都要做好新北市長的角色。