國內缺蛋至今不見緩解，蛋價更持續創新高，農委會主委陳吉仲日前曾表示，有望4月前雞蛋供應可回歸正常，今（15）日則保證，民眾4月在各種通路就可以不用排隊買雞蛋，也保證到年底雞蛋的供需不會像現在這樣嚴峻。

雖然陳吉仲多次強調3月雞蛋產量將回穩，但據農委會統計，本周蛋雞約3046萬隻，較上周3079萬隻少了33萬隻、每日生產量在多日持平後仍跌破11.2萬箱（每箱200顆），3月至今不見回穩，陳吉仲的承諾恐再跳票。

立法院司法及法制委員會今日審查「農業部組織法草案」及所屬三級機關（構）組織法草案，朝野立委仍持續關心國內缺蛋的現象，國民黨立委曾銘宗首先直指問題「國內何時不缺蛋」？

陳吉仲表示，由於天氣回溫加上禽流感控制得宜，國內增養、復養都正在進行，對蛋種雞、蛋中雞的需求量大，3月的飼料使用量也在增加，上周五也已經專案開放8個國家雞蛋進來，包括澳洲、美國、日本、泰國、菲律賓、馬來西亞、巴西、土耳其等。

陳吉仲強調，3月進口的蛋會在500萬顆以上，4月會有更多蛋進口，這個月缺蛋就會紓解，4月民眾在傳統市場和超市就不會有排隊買雞蛋的情況，產量真正回穩應落在5－6月，「我很想保證，但只能盡全力」。

國民黨立委謝衣鳯表示，經濟學談到「穀賤傷農、米貴傷民」，農產品產地價格凍漲或過低都讓農民沒有生產意願，但在市場需求下也導致民眾買不到蛋，雞蛋供需非常需要馬上解決。

陳吉仲回應，農民沒有一定利潤可圖確實就不會生產，這次禽流感H5N1很嚴重，所以才不得不以專案進口雞蛋，今年底禽流感絕對會更嚴重，不過經農委會規劃，年底雞蛋供需絕對不會像現在這樣緊急。

民進黨立委陳亭妃表示，媒體一直報導哪裡缺蛋和搶蛋，在新聞效應和消費者感受上，導致民眾看到蛋就要買，行政院長陳建仁說這周會有200萬顆蛋進口，結果又被媒體用各種數據反駁，如果這周如果沒有比較好的數據出來，民意落差和安定就會一直往下掉。