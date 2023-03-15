成立於2002年的國立政治大學地政學系碩士在職專班迄今剛屆20年，為強化系友間的聯繫與凝聚向心力，今（2023）年特別籌組「國立政治大學地政學系碩士在職專班校友會」。內政部次長花敬群3月11日應邀出席成立大會時表示，他從當年大學考取地政學系入學迄今剛好38載，從讀大學部、碩士班到念博士班畢業，在校時間共計10寒暑，如今在公務生涯仍有許多方面是地政系所學予以致用，如今地政系有來自各相關領域實務界的碩士在職專班學生加入，更有助於政大協助國家培育更優秀的地政人才。

花敬群並特別稱地政系非常特別，是一個有「信仰」的科系，其追求地盡其利與地利共享的理念中，包含著在公平裡創造效率，在效率裡追求公平，公平與效率並非相互牴觸而是相輔相成的關係。

成立大會當天來自於產、官、學貴賓雲集，國立政治大學李蔡彥校長在致詞時盛讚地政系系友們多年來在個領域的表現；國立政治大學校友總會鄭丁旺理事長在致詞時亦提到地政系系友在校友會的參與積極度與熱情非常，地政學系碩士在職專班也是政大少數率先開辦的碩士在職專班；中華民國政治大學地政學系系友會卓輝華會長致詞時除了自我肯定地政系卓越表現外，更談到地政學系自民國32年（1943年）改制迄今正要歡慶60週年系慶，竭誠歡迎滿20週年的碩士在職專班系友們共襄盛舉參加5月6日「六十週年地政系慶」。

籌組「國立政治大學地政學系碩士在職專班校友會」的幕後功臣毛惠玲理事長提到對於歷任地政學系主任、師長、及碩士在職專班導師們的感激之情，也感謝包括劉炳烽秘書長、張欣民監事長與多位校友的協助，方能促成校友會的成功籌組。地政學系孫振義主任則強調，政治大學從南京到臺北、從紅紙廊到指南山下，地政系始終是政大重要的資產！如今地政系系友會開枝散葉，集聚南部分會、中部分會與碩專班校友會力量，未來更能夠強化系友間交誼及與母系的合作關係。大會活動除了晚宴外，更邀請到數位發展部數位產業署呂正華署長進行「不動產業的數位轉型及ESG教育」專題演講，讓整場活動在兼具知性與感性的氣氛中達到系友交流的目的。