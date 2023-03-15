南韓大勢女團BLACKPINK本周18日、19日即將來台開唱，4萬張門票開賣短短3分鐘瞬間秒殺，黃牛票更炒作到1張新台幣40萬元，可見該團人氣之高，且粗估這次的巡迴演唱本身就有新台幣72億元商機，加上四人皆是各大精品時尚代言人，因此讓經紀公司YG娛樂為與他們續約，不惜祭出每人200億韓元（約新台幣4.7億元）的天價續約金。

BLACKPINK在今年八月與YG娛樂的合約將滿，據傳韓國以外包括中國、泰國都已公司準備好巨額的簽約金搶人，而根據韓國演藝圈人士表示，若YG娛樂想留住這隻金雞母，考量續約通常為2到3年的時間，因此YG娛樂粗估需準備4位成員每人200億韓元（約新台幣4.7億元），總計近新台幣19億元的簽約金。

對此，韓國投資證券業者近期發布的「YG娛樂項目分析報告書」提到，「YG股價與同質競爭公司相比，評價較低，令人憂心今年8月到期的合約」，因此BLACKPINK成為外界關注的焦點。

然而，從公司財報中可發現，BLACKPINK的整體收益為營業額的9成之多，光是日前的回歸就讓公司股價一個月漲幅超過30%，至於演唱會的部分，以台灣場平均票價計算，將可進帳新台幣72億元，若加上演唱會周邊收益更為可觀。