一般而言，膽固醇過高並無明顯症狀，但醫師表示，今年初刊出的研究指出，相較膽固醇正常者，膽固醇過高者會脖子痛的比例高出54%，原因是過多的膽固醇會堆積於血管中，使得血管狹窄，減少供應脊椎的血流，導致椎間盤退化，引發脖子疼痛。醫師並表示，當膽固醇過高堵塞血管，會讓該血管處感到疼痛，例如腦部血管堵塞為腦中風、心血管堵塞為心肌梗塞，嚴重都會致命。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在其臉書專頁上表示，一名70多歲的男子就醫稱，他近來脖子感到緊緊痛痛，憂心會否是血管堵住，因此想檢測膽固醇數值。

洪暐傑表示，現代醫學指出，初期的膽固醇過高無明顯症狀，但今年1月，醫學雜誌《Spine》發表了一篇有關膽固醇高與脖子痛的相關性研究，研究對象約3萬人、平均年齡63歲，分析後發現，膽固醇過高者有脖子痛的比例多出膽固醇正常者54%。

洪暐傑表示，該研究發現膽固醇高和脖子痛有相關性，但原因並非外界認為是血管堵塞後導致脖子不舒服，而是與脊椎相關。他說明，因血中膽固醇過高，會堆積在血管中，接著出現血管硬化、血管狹窄的情況，這時血流會開始減少，而供應脊椎血流的血管若硬化、狹窄，來自血液的養分減少，脊椎就容易出現椎間盤的退化，後續引發脖子等頸椎疼痛的症狀。

洪暐傑表示，膽固醇高通常無症狀，血管直接被堵塞時，會直接讓該血管處感到不適，例如腦部血管堵塞為腦中風、心臟血管堵塞為心肌梗塞、腳部血管堵塞為周邊動脈阻塞疾病。因此，成年人應定期檢查膽固醇數值。