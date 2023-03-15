美國近期公布規模約520億美元《晶片法案》的補助規定，卻引發龐大批評聲浪，相關規定包括業者必須與聯邦政府分享超額利潤，禁止將晶片資金用於購買庫藏股、得為勞工提供低廉托育服務，還必須同意10年內不得擴大在中國的產能，日媒撰文指出，三星對補貼的申請感到猶豫不決。

日經中文網以「三星為美國的半導體補貼條件困惑」為題撰文分析，《晶片法案》令外界驚訝的是，美國政府還要求補助款申請者提交帳冊、重要客戶名單和晶片製造技術，引發三星擔憂商業機密可能流向美國競爭企業像是英特爾和美光等，韓國產業通商資源部部長Lee Chang-yang也表示，這些條件可能會損及韓企利益。

報導提到， 對韓企來說，日本半導體產業的衰退是一大借鏡，由於美國政府透過1986年的日美半導體協議打壓日本半導體產業，韓企對於美國政府不擇手段的「本國至上」產業保護政策抱有警惕感。

繼台積電赴美設廠之後，三星為了追趕台積電，也斥資170億美元在美國德州建設晶片廠，報導稱，由於美國政府的限制，三星正將重心從中國轉向美國，但卻對美國政府的規則制定感到不安。