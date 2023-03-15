1944年出生的紀政又被封為「飛躍的羚羊」、「黃色閃電」，今(15日)她正好過生日，為此，台北愛樂交響樂特別為她先前在國家音樂廳舉行音樂會「飛躍的勇者—紀政的人生樂章」。近日裘海正發文，表示近日看了有關紀政的紀錄片，為她過去永不放棄的精神感到敬佩，話鋒一轉，她說：「我心痛的是，我們國家對優秀運動選手的關懷實在太少了，竟然沒有一個可以代表國家的人，來向80歲生日的紀政致賀」。

生於新竹的紀政從小就是體育好手，爆發力強，特別擅長短跑、跨欄等田徑項目，曾參加1968年於墨西哥城舉行的夏季奧林匹克運動會，成為第一位晉級當地田徑女子100公尺決賽的亞洲人，並代表台灣女性在奧運會上奪下第一面獎牌，獲得田徑女子80公尺跨欄決賽第三名。

裘海正發文。（圖／翻攝自裘海正臉書）

紀政後來回台曾參選立法委員，並獲得兩度連任，於2010及2011年期間受邀擔任國策顧問。上月，紀政在臉書預告3月13日將出席台北愛樂交響樂團為她舉行的音樂會，「我從沒想過，會有人願意以我為主角來選曲，安排交響樂團在國家音樂廳演出，這是我莫大的榮幸，再次感謝」，並表示幾個月前才接到樂團通知，確認音樂會可以舉行，「他們費盡心思默默努力了好久，沒有因為疫情而打消念頭，更沒有因為『古典音樂』以及『紀政』的目標族群皆是小眾而放棄，這股傻勁與執行力真是令我佩服。」

昨裘海正發文向紀政致敬，誇讚她「永不放棄的精神、即使受傷黯然離開比賽，在慕尼黑奧運開幕式中仍是全世界矚目焦點」，裘海正想到自己曾是運動選手，幾度眼淚是用飆的，但難過的是看不到代表政府的人向紀政致賀，「看看各地的燈會辦得多燒錢呀」，最後呼籲：「為表示抗議，請大家多多分享出去，直到這問題被體委會重視！」