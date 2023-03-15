AI（人工智慧）聊天機器人ChatGPT帶來重大衝擊，國科會主委吳政忠今表示，「AI不會取代人類，但不會用AI的人類會被用AI的人類取代」。國科會預計今年底提出台版ChatGPT的基本架構，但會找有台灣特色的領域發展，且要讓它是可信賴的。

吳政忠今天到立法院教育及文化委員會進行業務報告，立委張廖萬堅質詢指出，國科會說要發展台版的ChatGPT，這樣發展下去，AI會取代人類嗎？未來10年，那些工作會被AI取代？

張廖萬堅並現場問ChatGP：T「現在國科會主委是誰」？ChatGPT回答：「很抱歉，我的知識截止於2021年底，當時的國科會主委是邱貴芬，如果現在已經更換，則超出了我的知識範圍。」事實上，歷任國科會主委從沒有邱貴芬，ChapGPT的回答並不正確。

吳政忠回應，GhatGPT是深層式對話引擎，它的發展趨勢不會變，但必須設法讓它變得是可信賴的。當民眾問ChatGPT問題時，相關資訊就會被蒐集，因此像政府資訊或金控資料，就不該在ChatGPT上亂問。

吳政忠指出，AI不會取代人類，但不會AI的人類會被會用AI的人類取代，像是律師未來如果不會用AI，將會被用AI的律師取代。國科會預計在年底提出台版ChatGPT的基本架構，但不可能像美國全面性發展，譬如關於政府資料，就會用台灣自己的，也會取得使用授權。

吳政忠指出，國科會目前以國網中心的超級電腦做為發展台版ChatGPT的主要硬體，同時召集了國內的AI專家加入，在年底問世之前，一定會做好測試，讓它是可信賴的深層式對話引擎。

立委陳培瑜質詢說，台版ChatGPT是要做學術運用，還是往商業領域發展？吳政忠回答，不會單純只是學術運用，會讓各方都來運用，希望以公私協力及國際合作的方式，讓它發展得更好。

吳政忠表示，ChatGPT去年12月問世後，讓大家嚇一跳，因為它的發展速度比預期快，而且可對話，真是出乎意料之外。AI未來對各行各業都很重要，應該善用它，來創造更多利益。

立委黃國書則提醒，ChatGPT的興起，造成全球AI的軍備競賽，台版ChatGPT要趕快跟上，年底推出同時，也應同時訂出使用規範，也可淡化其他國家聊天機器人所帶來的言論偏見。