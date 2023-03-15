高雄中崙國中女子手球隊就勇奪2022年中華奧會100周年全國手球錦標賽女子16歲組冠軍，取得今年8月匈牙利舉行的世界女子青少年球錦標賽門票，但因球員們大多家境不好，目前尚須100萬元的經費，中崙國中也積極協助募款，盼外界伸出援手，讓選手能成功出國，為國爭光。

中崙國中女子手球隊於去年11月9日至15日首次參與2022年中華奧會100周年紀念全國手球錦標賽，就以3戰皆捷的佳績勇奪女子組16歲組冠軍，順利取得參加今年8月14日至18日在匈牙利舉行的世界女子青少年球錦標賽門票。

中崙國中校長王文霖說，學校尋求各種管道找經費，目前尚缺少100萬元經費，對學校與參賽學生家庭都是一個巨大的負擔，希望外界能給予幫忙，不管金額多寡，都會讓隊員們與家庭感受到溫暖，能讓女子手球隊一圓為國爭光的夢想。

教練許麗萍說，中崙國中女子手球隊贏球完全靠苦練，球員們為了奪牌，上課以外的時間都在練習，幾乎沒有自己休息的時間，隊中12位女生球員，大多來自隔代教養與原住民家庭學生，她們對手球運動充滿熱情，也將奪牌視為自己努力的目標，所以不停練習，靠著堅持與不放棄才能在這次全國比賽中，一路過關斬將取得勝利。

王文霖表示，為國爭光對全體隊員們來說，是一個苦練許久夢想成真的機會，但隊員都面臨缺乏出國比賽的經費，她們大多家境不佳，無力支付出國參賽費用，且平日練習與比賽大部分的開支，均由球隊成員、家長自己支付，為了協助球員們出國參賽，學校除了積極進行募款，但仍需要更多人的幫助。