台北一名人妻控訴丈夫4年前在網路上找援交，小三後來在2年內陸續以生病就診、家人生病住院、更換洗衣機為由向丈夫討要超過100萬，丈夫事後坦承每個月與對方嘿咻一次、或兩三個禮拜一次，法官審酌小三對話紀錄稱「破壞人家家庭好有快感」等內容，判須賠償正宮40萬。

判決書指出，妻子主張丈夫民國108年11月起在網路上找援交仲介，與小三多次發生關係，小三直到110年8月間，一直用支付律師費、和解金、罰鍰、因疫情升溫收入減少、生病就診、家人生病住院、更換洗衣機等理由向丈夫索討超過百萬元，導致家庭經濟陷困境，妻子向小三索討100萬。

小三則稱不知道男方已婚；但法官審酌LINE對話紀錄，小三曾說「這輩子我沒見你家庭支離破碎我XXX絕對不會甘心」、「破壞人家家庭好有快感」、「你老婆的事，你也對我發誓過」；男方也坦承從109年1、2月開始，陸續每個月一次、或兩三個禮拜一次為性行為，曾告訴過對方自己有配偶，為此支付分手費用，還為避免小三再次向他借錢、要錢，簽訂協議書。

法官認為，從上述證據看來，小三當時明知男方已婚，仍與對方交往並發生多次性行為，顯然已經破壞對方的婚姻生活，侵害正宮的配偶關係身分法益，且情節重大，王妻依法對此要求賠償並無不妥，最終不採信小三說詞，判她應賠償40萬元較為適當，全案仍可上訴。