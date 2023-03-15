交通部長王國材（中）。（陳祐誠攝）

交通部台鐵局將於明年1月1日正式轉型為台灣鐵路公司，交通部長王國材指出，除了債務負擔尚未商定外，15項子法已基本確定，董事會團隊、董事長、總經理人選都已在思索中，也在北中南東4大運營中心尋找辦公地點。對台鐵員工提出的優離方案也已確定，工會指會有2、3000人離職並出現人力缺口，王則表示不擔心這個狀況發生。

王國材今日上午出席台鐵局勞動節大會暨模範勞工表揚典禮，強調台鐵公司化在明年元旦掛牌的營運目標不變，最近已經在思考台鐵董事會名單，除了3名勞工董事，也希望有各單位的代表，讓董事會更能幫助公司的經營。

台鐵規畫，明年7月16日屆齡退休員工，提前選在1月退休，最多可領7個月薪資、2月退休可領6個月、3月退休則是5個月，以此類推，6月退休則可領2個月薪資，7月才退休或離職則無優退離方案。

台鐵工會預估，可能有2、3000人選擇離職，讓台鐵公司出現人力缺口。王國材回應，優退離6＋1方案已經確定，接下來就看同仁對未來公司化的信心，這部分他並不擔心，台鐵局也有做相關評估，認為離職人數不會那麼多，並會隨時注意、滾動式檢討人力因應，今年的鐵路特考、明年從業人員考試等，都會依照程序進行。