長照2.0上路逾6年，究竟成效如何？台北醫學大學、台灣居家服務策略聯盟、台灣長照及高齡健康管理發展協會等組織，共同規劃「超2025向前行-長照2.0六年總體檢」，3月15日舉辦第一場論壇，邀請學者、專家發表看法。

根據衛福部預估，台灣到了2025年，每5人就有1人是65歲以上長者。北醫大衛生福利政策研究中心主任李伯璋表示，長照2.0總體檢論壇主要分4大主題，主要探討我國長照給支付基準、社區整合型服務中心功能、人力資源與人才培育機制，以及出院準備銜接長照服務等議題。

居家服務策略聯盟理事長涂心寧指出，1958至1961年出生的人，將陸續邁入65歲，他們是早年開始接觸科技的族群，使用電腦、3C用品不是問題，未來照護制度應可納入設計，可望減少人力負擔，同時達到自理生活。也要開始考量，未來可能潛在服務使用者需要何種服務項目，才能真正達到長照2.0精神「以使用者為中心」。

與會專家多提到，這些年長照政策滾動速度快，法令更不斷變動，導致未提供足夠時間因應改變，希望下階段的長照制度能及早規劃。