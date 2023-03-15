民進黨主席賴清德今登記黨內初選，但藍營人選仍不明，被認為是賴最強對手的新北市長侯友宜今天被問到壓力會不會很大時表示，相信每個黨都有他的做事節奏與方式，要尊重每個人扮演的角色，黨有黨的角色與做事方法，都要尊重。

前立委沈富雄認為侯盧配是天下無敵，就外傳國民黨5月徵召侯友宜是最好的方法，侯友宜則表示「謝謝大家」，只要我們努力做事都是最好的方式。

日前有印度學者來台與台北市長蔣萬安、侯友宜會面，他就指出國民黨要贏就要提名侯友宜，侯回應，最重要他用做事態度，以國家人民利益為最大目標，「以民為天」就是他幾十年不變的初心，用做事態度為民服務，才是他想要做的事情，別人的想法他給予尊重。

是否已經開始備戰2024，侯友宜說，他做43年，從小老爸都說「惦惦做、話少說點」就是他的個性，多做少說，沒有必要的話少說，台灣需要和諧團結力量，最不需要你一句、我一句，讓很多工作無法進行，希望團結台灣，不管哪個顏色、族群，大家好好做事，共同攜手讓台灣更好。

另市府內部最近完成一份市政滿意度民調，被認為是市府未來增加侯友宜喜好度的參考，侯友宜說，新北市每個局處都全力推動市政 ，每個人要把自己角色做好，這是新北市該做的事情，例如今日市政會議報告，把社福做得好，很多健康城市友善指標都拿到第一名，都是要努力的方向，大家一起努力，新北就像台灣縮影，希望各方面都有長足進步。