南台灣最盛大的年度科技藝術慶典DigiWave，繼2021年以電玩為主題展覽獲美國謬思創意大獎（MUSE Creative Awards）沉浸式體驗展覽類最高等級鉑金獎（Platinum Winner），2022年再度以「You Matter. We Matter.」為展覽核心理念蟬聯同獎項肯定，創下連續2年摘金紀錄，讓高雄文化科技與設計軟實力再度在國際發光。

DigiWave透過個人化即時演算技術蒐打造雙向互動的科幻展覽，吸引超過33萬人觀展。(高雄市經發局提供)

2022 DigiWave以《啟動全民任務：未來.dw》為題、「You Matter. We Matter.」為核心理念，透過觀展者在展場內個人化即時演算技術，蒐集五官反應並轉化為動能所打造出來的雙向互動科幻展覽，強調讓觀展人選擇自由顛覆未來結局，去年在台灣設計展設計中島展出期間，吸引超過33萬人次觀展。

DigiWave為數位發展部數位產業署與高雄市政府經發局主辦、2022 DigiWave由台灣產學策進會攜手國際策展人王舒音，以及智崴資訊、夢想動畫、行也、修雷、馥谷餘、合劑數位等多家業者合作。

「數位科技將帶動高雄不同的產業發展面貌與價值！」數位產業署長呂正華表示，高雄擁有全國5G文化科技最佳應用場域，近年積極推動數位科技產業發展，而DigiWave運用最新5G文化技術，透過展覽呈現融合聲光與即時互動的科技藝術，更是感官與數位的對話及對未來科技的想像。他肯定策展團隊透過展覽作為城市文化科技產業升級新起點，持續豐厚高雄數位科技產業基礎，吸引相關廠商群聚。

經發局長廖泰翔則指出，DigiWave透過反思科技對感官帶來的影響，導入AI科技演算體驗者的人格特質，打造出充滿驚奇、變化無窮的科幻藝術互動展演。今（112）年再度奪下世界級的設計大獎謬思創意鉑金獎，是對高雄產業科技能量與城市美學運動的重要肯定。他也預告今年下半年的年度DigiWave將持續推出更多元及創新的科技藝術展演，引領科技與藝術的新趨勢與潮流。

鹽埕第一公有市場今年一舉奪得美國謬思設計大獎MUSE Design Awards「銀獎」殊榮。(高雄市經發局)

此外，鹽埕第一公有市場成立於1949年，已有逾70年歷史，改造時將不同時期加蓋天花板拆除，還原最初市場的特色山形木構屋頂，加強日光照明、空氣循環以及走動路線，讓市場散發優美的老屋氣質。

在環境中保留部分舊元素，復古的馬賽克磁磚留下的是曾經輝煌的歲月故事，並鼓勵新生代的年輕人可以走進市場，紮進創意思維，打開新舊交織的趣味性，活化當地的觀光經濟，一舉奪得謬思設計大獎室內設計類銀獎殊榮，高市府憑藉著設計實力在此次競爭激烈的角逐中脫穎而出。(記者張雅雲/高雄報導)