大陸新生代小花趙露思擁有甜美臉蛋和空靈氣質，年僅24歲就演過《傳聞中的陳芊芊》、《且試天下》等人氣作品，去年再與吳磊合作古裝大戲《星漢燦爛》，使演藝事業攀向巔峰，加上她自然不做作的個性及演技備受觀眾喜愛。而近日她趁著拍攝空檔與好友們見面並在街上被男粉絲「捕獲」，沒想到她下一秒竟做出驚人之舉，讓網友全笑歪。

趙露思近日被大陸狗仔拍到現身街頭，與姊妹淘一起逛街，只見她頭戴著漁夫帽與口罩，身穿白色休閒上衣與長褲，即使全身包緊緊仍擋不住明星的光芒。而剛開始還拿著氣球與好友在街頭上閒逛、聊天的她，在走路的過程中還擺出俏皮的姿勢賣萌，逗得姊妹們哈哈大笑，但下一秒她就被男粉絲認出，沒想到那名男子還一路跟隨她們，讓趙露思與好姊妹們忍不住加快腳步，最後甚至在街頭上奔跑，快速奔回保姆車上，而這些舉動都剛好被狗仔給拍了下來。

網友看到後紛紛表示「露思真可愛」、「趙露思穿成這樣也能被認出來？」、「我還以為她又要說髒話了」、「有沒有一種可能人家看到你拍才跑的。你說路人搭訕其實人家認識還給朋友介紹了，結果看到你嚇跑了」、「好可愛。蹦蹦跳跳的小兔子」、「人家肯定是看到狗仔在拍才跑的」、「我們露思怎麼這麼可愛」意外引起網友熱烈討論。