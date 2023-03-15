國巨2022年合併營收1210.87億元，年增13.7%，合併毛利率為38%，年減2.4個百分點，營業利益為289.88億元，營業利益率為 23.9%，年減3.4個百分點，非營業項目淨收入為21.4億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得19.42億元，全年度歸屬於母公司業主稅後合併淨利為227.32億元，年減0.7%，每股盈餘為44.22元，若以減資後股數計算，每股盈餘則達53.68元。

國巨今年前2月合併營收為170.91億元，年減12.37%，展望今年第1季，國巨預估，第1季合併營收將較2022年第4季合併營收288.35億元季減高個位數，由於產能利用率仍低，第1季毛利率將較2022年第4季36.5%季減3到4個百分點，營業淨利率約較2022年第4季20.6%季減2個百分點以內，國巨表示，目前標準品及特殊品B/B ratio接近1，在需求回溫下，預期將比第1季成長。

國巨法說會後，3家美系外資及1家亞系外資出具最新報告，其中2家給予「建議買進」評等，但1家將目標價由700元下調至659元，另一家則給予目標價630元，1家美系外資則將國巨2023年/2024年/2025年營收下調6%/3%/2%，以及淨收益預測10%/4%/3%，以反應弱於預期的終端需求前景，但重申「買進」評等，目標價900元；

亞系外資最新報告指出，國巨較弱的展望預期再次證實我們對庫存修正趨勢將蔓延至高端市場的擔憂，將國巨2022年到2024年每股盈餘下調1%到7%，但維持「優於大盤表現」評等，目標價由460元上調至546元。