歐盟的能源專員Kadri Simson說，俄羅斯攻擊烏克蘭所引發的能源危機，暴露歐洲當前能源系統的缺陷。目前的架構過於注重短期市場。

作為歐洲基準的德國基本負荷電力合約價格，在去年八月達到每一千度超過1000歐元的高價，天然氣價格也創下歷史新高。

而隨著德國電力合約價格周二大幅降至每千度140歐元正常水準，改革的壓力已經緩解，但是歐盟執委會表示，仍需要保護消費者免於受到未來波動的影響。

這些提議保留了歐洲批發電力市場現行的定價體系，執委會表示，此一體系在去年的能源危機中，有協助避免能源短缺。

但歐盟官員提出了減少短期市場波動的方法。如果能源價格上漲到極端水準，(即批發電力價格上漲超過70%)，政府將被允許暫時可以固定和凍結80%的消費者電力價格。

其它方案方面，電費支付者(消費者)有權對大型電力供應商要求固定價格合約，各國也有義務防止電力供應商切斷無力支付電費的消費者。

執委會還提議鼓勵簽訂長期合約，以穩定電力價格。