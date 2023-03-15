DIGITIMES研究中心分析師蕭聖倫分析，1月因通路庫存高於往年及春節提早，導致出貨低於疫前平均水準。搭載英特爾（Intel）第13代及超微（AMD）Ryzen 7000系列處理器筆電新品陸續上市，及中美市場部分通路出現零星回補力道，皆帶動2月筆電出貨表現。

基於上述因素，2月前五大筆電品牌整體出貨量達811萬台，月增達17％、年減34％，月增幅為近8月最大，且優於疫前2017～2019年同期平均的個位數成長，與疫前2月出貨水準相近。年減幅亦較2022年11月至2023年1月間的逾45％低，顯示市場衰退程度已收斂。

2月前五大筆電品牌出貨排名也出現變化，聯想受惠中國大陸巿場回補庫存，排名重返冠軍。惠普（HP）因成熟巿場平價消費機銷售衰退較多，整體出貨略減。戴爾（Dell）表現亦略低於1月，但預期商務訂單不會再顯著下降。

而前三大代工廠2月合計筆電出貨量僅月增1％，其中緯創(3231)因有來自聯想新案而出現較大成長，成為表現最佳的代工業者。