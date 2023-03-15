黃男交付提領的10萬元詐騙款項。（警方提供）

不知悔改！新北市林口警分局泰山分駐所警員，昨（14）日凌晨查獲1名黃姓詐騙車手，他看見警方上前盤查，立即將提款卡丟在暗巷內，不過警方最後還是摸黑找到卡片，黃男無法交代提款卡來源，被警方帶回偵訊，最後他交出剛提領的10萬元詐騙款項，警方也查出他才剛因詐欺罪嫌交保，訊後再次依詐欺罪嫌移送。

警方表示，14日凌晨警員執行夜間金融機構巡守勤務時，在泰山全興路的超商，發現黃男在ATM前操作許久，隨後走出超商就躲進暗巷，警方直覺有異變上前盤查，黃男見狀立即將提款卡丟棄，不過警方在暗巷內摸黑尋找，最後還是找到被丟棄的卡片，黃男也被警方帶回偵訊。

黃男接受訊問時，一直支吾其詞，無法清楚交代提款卡從何而來，警方後來也查出黃男不久前才因詐欺罪嫌交保，最後黃男知道難逃法網，主動交付剛提領的10萬詐騙款項，警方也依詐欺罪嫌將他移送新北地檢署偵辦。

林口警分局長詹志文表示識詐、反詐騙為當前重點工作，警方除加強查緝詐騙集團防制不法外，近日也與林口區長廖武輝、泰山區長鄭淑敏區以及地方廟宇代表合拍反詐宣導短片結合區公所及廟宇於廣告牆、跑馬燈加強宣導，提醒「一聽、二掛、三查證」定律。

警方呼籲，假投資、假交友、假網路交易、猜猜我是誰是近期常見詐騙手法，民眾要提高警覺，親朋好友閒談間也可以互相提醒時下的詐騙手法，多一分叮嚀就多一分注意，財產也就多一分保障。