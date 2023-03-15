大陸常駐聯合國副代表耿爽14日在安理會審議烏克蘭問題時發言表示，個別國家政客患上「中國恐懼症」是對中國的錯誤認知、戰略誤判和政治操弄。

耿爽表示，一段時間以來，個別國家的政客似乎患上了「中國恐懼症」。「他們對中國充滿偏見、疑神疑鬼，販賣焦慮、製造緊張。」他說，一國的對華政策如果被「中國恐懼症」綁架，只會固守零和思維，奉行遏制打壓，導致衝突對抗。一場烏克蘭危機已經讓世界陷入亂局，難道要製造另一場危機令這個世界面目全非。

耿爽指出，烏克蘭危機自爆發至今已有一年多時間，衝突目前仍在延宕，並呈現長期化、擴大化趨勢，令人深感擔憂。從危機爆發之初，中方就一直強調，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。

他呼籲，國際社會應當堅持勸和促談的方向，支持俄羅斯、烏克蘭盡快不設前提地恢復對話、實現局勢緩和降溫，幫助衝突各方盡快打開政治解決危機的大門、共同維護歐洲和平。

耿爽指出，中方發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出尊重主權、停火止戰、啟動和談、停止單邊制裁等12條主張。「我們願以此為基礎，繼續為推動烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用。」

外媒稍早報導，大陸國家主席習近平下週將訪問俄羅斯會見總統普丁，並擬與烏克蘭總統澤倫斯基視訊會談，大陸外交部發言人汪文斌昨日僅表示，目前沒有可以發布的消息，中方與各方保持著溝通。