由於場地限制，遊客來台北市立動物園無尾熊館，只能用單一觀察窗觀察，經過長時間規畫與設計，民眾即起可在無尾熊戶外活動場360度、近距離觀看無尾熊，但避免造成無尾熊過度壓力，只限平日開園時開放。

動物園說，無尾熊館即將開放新戶外活動區域，但考量到無尾熊敏銳聽覺及晨昏活動習性，無尾熊館將在遊客較少的平日開園時間，提供近距離觀察無尾熊的機會。因為無尾熊白天休息時間長，短時間內少有大幅度移動，民眾在新戶外活動區觀察，可大大減少觀察不到無尾熊的遺憾。

園方補充，無尾熊自1999年來到台灣後，已經成為遊客熟悉的朋友，但受限場地規畫，活動場只設有一面觀察視窗，若無尾熊不巧選在較後方或被遮蔽的位置休息，民眾很難見到牠們。透過長時間規畫與設計，也針對無尾熊進行脫敏訓練，終於可在今日起開放民眾在戶外活動區觀察牠們。

動物園表示，以無尾熊為原型的「樂天小熊餅乾」自1994年起定期資助澳洲無尾熊基金會，台灣樂天製菓股份有限公司希望將品牌對動物保育的行動實踐到台灣社會，決定今年起參加台北市立動物園的「動物認養計畫」，一同關心支持野生動物生態及其保育工作，為野生動物盡一份心力。

園方說明，樂天小熊餅乾將於4月4日及5日在北市動物園舉辦「樂天小熊餅乾DIY」活動，讓大小朋友都能玩中學，輕鬆了解無尾熊保育知識，並理解動物保育與生態維護的重要。