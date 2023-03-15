副總統、民進黨主席賴清德今（15）日前往民進黨中央黨部登記參加2024總統黨內初選，昨晚他率先在官邸宴請正國會派系，並說自己每個位子都有做超過二分之一，因此不是落跑王，讓網友狂酸「做1/2天下班，不算早退的話那我就挺」。

賴清德今早在屏東縣前縣長潘孟安陪同下，前往民進黨中央黨部登記參加總統初選，強調自己是以無比堅定的心參與初選，並向民眾喊話給他機會帶領大家團結，「此時此刻，我們都是台灣隊，『Team Taiwan，挺台灣』，讓我們一起加油，讓台灣成為民主世界的MVP。」

但昨日賴清德宴請正國會時提到引起討論的「誠信條款」，他解釋民進黨過去就有二分之一條款，包括他自己在內，每次轉換職位時都符合二分之一條款內容，所以沒有落跑的問題，希望能夠獲得黨內支持。

此說法曝光後，引起網友在PTT熱議，紛紛酸「笑死，這樣拗也太不要臉」、「烙跑94烙跑，成天詐騙講幹話，難怪叫Liecheater」、「作業我都有寫一半，老師就不能說我沒寫了」、「賴清德的邏輯和綠粉一個樣」；還有不少網友說「侯出來選也超過1/2啦，兩屆八年至少也做了超過四年」、「謝謝賴神幫侯解套」。