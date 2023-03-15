黃姓女子帶著未婚生下的女童嫁給林姓男子後，林男竟連續10個月不給女童吃飯，女童只能乞食或翻垃圾桶找食物吃，讓6歲女童瘦到剩13.5公斤，而女童雖然悲慘，父母卻過得逍遙，甚至被外公控訴連手機都拿最新的,iPhone。女童行徑被校方發現後通報社會局，檢警發現，女童除了瘦成骷髏外，身上還被林男毆打到有多處傷痕，高雄地院判林男依妨害幼童發育罪判林男4年2月，經林男上訴後，高雄高分院盼維持原判決。

黃女未婚生下女童後，在女童6歲嫁給林男，沒想到林男並沒有將女同事為親骨肉，林男不只虐待女童，將女童打到傷痕累累，還甚至一度差點掐死女童，黃女仍視而不管；且林男2019年時還連續10個月不給女童吃飯，女童僅能靠乞食、翻垃圾桶裹腹。

2022年2月經校方發現此情形後，通報社會局處理，檢警介入調查時，發現6歲的女童才13.5公斤，骨瘦如柴的外表看上去就跟骷顱頭一樣，並出現營養不良、低血鈣、輕度貧血、體重過輕等症狀。

林男辯稱，是因為經濟狀況問題，所以才讓女童挨餓，並不是刻意不給她飯吃，而施暴打女童只是打小腿，身上的其他傷痕並非他造成的。

黃母則稱，女童並非有一餐沒一餐，有吃泡麵，而且女童外公會給一些食物，不會因為生活費問題讓女童就此餓肚子。

女童外公也出面指控，他看到小孩瘦到剩骷髏頭相當不忍心，夫妻倆有在打零工，經濟狀況並非不好，不但都有機車，還拿最新款的iPhone手機，看起來過的還不錯。

一審法官審酌林男身為女童繼父，竟未能善盡保護教養之責，反而長年凌虐女童，除使女童受有身體傷害，更使她長期處於飢餓狀態，承受巨大身體痛苦，嚴重影響其身心發展。依妨害幼童發展罪，處4年2月徒刑。

林男不服上訴，高雄高分院認定女童安置前瘦到像「骷髏頭」，宣判維持一審4年2月刑度，可上訴。