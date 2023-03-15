無黨籍立委高金素梅昨在立院總質詢時，認為美國國務院公布「台灣學人計畫」是害台，閣揆陳建仁則反駁是「疑美論」。新北市長侯友宜今被問此事時表示，台灣在東亞地區戰略位置非常重要，尤其台海穩定是大家一致性方向，站在國家利益以及人民安全安心，須要讓台灣能安全，大家的方向與想法，凡事都要以國家安全、人民安心為最大考量。

高金素梅昨在立院質詢時，質疑美方對台啟動「學人計畫」，是假借民主的名義，殘害盟友來牟利；陳建仁則反駁高金別散播疑美論，沒有人會信。