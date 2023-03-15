高雄三民區台鐵科工館車站月台今日9點27分，傳出有民眾不慎掉落到軌道，警消人員獲報到場處理，為1名男子不慎掉落，無明顯外傷、意識清醒，警消人員趕緊將人拉起，由救護人員給予處置後送醫。詳細掉落原因待警方進一步釐清。