台鐵科工館站驚傳落軌意外 警消緊急救人送醫 11:012023/03/15 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾不慎掉落到鐵軌處，救護人員將人救起。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄三民區台鐵科工館車站月台今日9點27分，傳出有民眾不慎掉落到軌道，警消人員獲報到場處理，為1名男子不慎掉落，無明顯外傷、意識清醒，警消人員趕緊將人拉起，由救護人員給予處置後送醫。詳細掉落原因待警方進一步釐清。 高雄警巡邏車遭貨車撞！車尾嚴重損毀 35歲員警送醫 限高防撞桿「2天被3車撞」掉落橫躺馬路 機車騎士撞上慘摔送醫 台中電子廠火警30分鐘撲滅 男員工燙傷送醫 #台鐵 #月台 #科工館 #車站 #落軌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中彰投苗通勤月票 綠委批市內通勤無台鐵 交通局這麼解 21:282023/03/10 生活 桃園敬老卡可搭火車時間曝 議員促研擬納南區青年中心 19:162023/03/11 寶島 鬼之逆向4車連環撞 滿地狼藉3人送醫 20:292023/03/12 社會 卡緊吔！7月大男嬰過敏呼吸困難 清水警助開道7分鐘火速就醫 09:412023/03/13 社會 車市好轉！泰銘3月營運走強 04:102023/03/14 證券．權證 女離奇落軌被撞死！「7輛列車駛過」無人知 遺體隔日發現 08:482023/03/12 國際 酒醉挑戰鐵軌疊石 險釀列車意外遭判刑 16:042023/03/13 社會 聯結車載運砂石沿路掉落國道 後方4車追撞釀2傷 17:362023/03/13 社會 超痛心！ 小貨車過彎翻覆 13箱千餘顆雞蛋全碎了 15:082023/03/14 社會 綠營糗大了！攻擊盧秀燕「這政策」遭迴力鏢打臉 高雄躺槍 11:122023/03/11 政治 驚悚！近2公尺高巨石掉落 砸毀苗21線道路護欄 17:552023/03/13 社會 高雄市內月票399納入台鐵 盧秀燕：不讓台中市民吃虧將北上爭取 15:002023/03/14 政治 打盧秀燕通勤月票大翻車？他：含台鐵與否皆比這都便宜 21:172023/03/12 政治 高市拍板公車司機加薪最高達4萬 399月票納台鐵7月上路 16:072023/03/13 生活 台鐵公司掛牌會有離職潮？ 王國材這樣回應 10:492023/03/15 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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