日本東北的熱門觀光地區青森縣，即使在疫情嚴峻影響期間，發展的前進腳步也不停歇，開幕許多亮點新設施。包含能欣賞國際知名日本藝術家奈良美智作品的「弘前紅磚倉庫美術館」，以及匯聚許多店舖的休息站「奧入瀨Roman Park」，都推薦遊客加入下趟遊程規劃中。

休息站 奧入瀨 Roman Park

用餐空間寬敞的「OIRASE BEER Brewery & Reatsura」。 圖：向日遊顧問有限公司／來源

休息站 奧入瀨 Roman Park 鄰近十和田湖與奧入瀨溪流，於2022年5月底翻新開幕。為集結農產市集、餐廳、甜點專賣店等的複合式設施。

釀酒廠兼石窯餐廳的「OIRASE BEER Brewery & Reatsura」提供以奧入瀨水源釀造的「奧入瀨精釀啤酒」，店內還能品嘗多達7種口味的石窯披薩、添加精釀啤酒燉煮的肋排、短角牛牛排或是蒜燒豬肉咖哩飯等，讓遊客大飽口福。而蘋果甜點專賣店「a la ringo」則附設有咖啡廳、伴手禮商店與料理教室，主打以五感充分感受青森蘋果魅力，能買到創意蘋果甜點。

「a la ringo」店內入口處的蘋果牆可愛又吸睛。 圖：向日遊顧問有限公司／來源

弘前紅磚倉庫美術館

由倉庫轉型而來的「弘前紅磚倉庫美術館」在2020年6月正式開幕，弘前市是奈良美智的故鄉，館內能欣賞其作品與國內外藝術家特展，感受與弘前市、日本東北的歷史文化發展有強烈連結的各式藝術作品。美術館內也附設圖書室或咖啡廳等，能夠品嘗輕食、青森蘋果酒、精釀啤酒或青森縣產的紅酒。

奈良美智作品《A to Z Memorial Dog》。 圖：向日遊顧問有限公司／來源

青森機場

機場內設置有多間租車公司櫃檯，自駕遊客能輕鬆洽詢比較。非自駕玩青森的話，則能搭乘約35分鐘的巴士前往JR青森站，或是利用青森市計程車協會推出的「觀光計程車」。

例如前往世界遺產三內丸山遺跡的青森市路線，或八甲田山與十和田湖的十河田湖路線等，觀光計程車的收費固定且行程透明，具備多條路線能根據遊程規劃需求自由選擇。

青森機場裝潢結合「睡魔」元素，遊客一下飛機就能感受青森的熱情與活力。 圖：向日遊顧問有限公司／來源

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