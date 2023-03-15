自稱「台灣巴菲特」周瑞慶組專騙老人積蓄，吸金41億多元，最高法院將周男依違反銀行法判處有期徒刑14年，併科罰金4億5000萬元定讞，已通知檢方啟動防逃機制。周瑞慶犯罪所得沒收、追徵部分，及參與人犯罪所得沒收部分，撤銷駁回更審。

周男自稱「台灣巴菲特」，2014年夥同共犯開設「圓富科技公司」，以「合夥金」名義對外吸金7800萬元。為擴大吸金規模，周男建構「億圓富集團」，改名「陳子龍」，謊稱自己是成大電機研究所碩士，自任億圓富集團總裁。

2015年周男將另外成立的圓富資產公司改名為「千鼎資產管理公司」吸金，宣傳每單位投資額5萬元、投資期限2年方案，主打投資期間每月可領2％顧問、車馬費，保證年獲利24％吸引民眾上鉤，2016年更以「巨富景控股公司」名義對外吸金38億元。

檢調統計，周男等人自2013年8月起至2016年12月止一共吸金高達41億餘元，數十名菜籃族血本無歸，自救會300多人至少共被騙3億元。