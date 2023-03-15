啦啦隊女神「父閃車連2撞躺加護」，肇事駕駛逃逸警急追。(警方提供)

「啦啦隊女神」林艾融（Irene）擁有甜美臉蛋和火辣身材，近年來轉戰演藝圈，人氣不斷攀升逐漸受到矚目。林艾融昨（14日）發文指出，父親遭轎車追撞，而肇事駕駛逃逸，希望能找到事發過程的行車記錄器；而轄區中山分局表示，林父騎車為閃躲突然切出來的轎車，與同向轎車發生擦撞，倒地後又與另台機車發生碰撞，經擴大調閱附近監視器，稍早已追查並聯繫上駕駛陳姓女子到案說明。

林艾融昨（14日）在社群平台急發文：「我爸爸在今（昨）天3月14號下午4點20分台北市中山北路三段34號附近被小客車撞到，但駕駛逃逸了，爸爸現在在加護病房」，請大家幫忙轉發，如果有行車記錄器錄到事發過程請聯繫她。

警方調查，昨（14）日下午4時20分許，林男騎車沿中山北路3段北往南方向直行，疑似為閃避前方由路邊起步的轎車，與同向楊男駕駛的轎車發生碰撞，林男倒地後又林姓女騎士發生碰撞，造成林男手臂、膝蓋擦傷、顱內出血緊急送醫。

警方到場後，肇事的轎車早已逃逸無蹤，而現場的相關當事人均無酒駕情事，由於現場並沒有監視器，警方擴大調閱附近監視器，稍早已追查並聯繫上駕駛陳姓女子到案說明。

啦啦隊女神「父閃車連2撞躺加護」，肇事駕駛逃逸警急追。(警方提供)

林男與同向楊男駕駛的轎車發生碰撞。(警方提供)