國民黨立委陳玉珍批評，選在民進黨主席賴清德登記斷交，可見他參選下一屆外交是不會進步的。（張鎧乙攝）

我國與中美洲邦交國宏都拉斯再度遇到危機，宏國總統卡斯楚在推特發文表示，她已指示外長處理和中華人民共和國建立正式外交關係事宜；對此，國民黨立委陳玉珍批評，選在民進黨主席賴清德登記斷交，可見他參選下一屆外交是不會進步的；國民黨立委江啟臣也指出，外交部早就知道了，蔡英文總統執政7年斷了9個邦交國，沒有人出來負責。

江啟臣表示，美國是宏都拉斯的貿易國，這些斷交跡象蔡政府不可能沒有掌握，月底總統要出訪，去了貝里斯和瓜地馬拉，沒有安排出訪宏都拉斯，可能外交部早就知道。

民進黨立委何志偉批評，之前有氣球、宏都拉斯也開始放風向球，外交事務環環相扣，有人搞我們，就要堅定自己，有點像看連續劇步步驚心，看了很火大。

民進黨立委羅致政則提醒，這是很大的警訊，這次可能是中國大陸和宏都拉斯建交最後徵兆，外交部要盡最後的努力。

陳玉珍表示，蔡政府執政7年來邦交國數大幅減少，對美國言聽計從，但還沒達到FTA 簽署，外交很失敗，在民進黨總統候選人登記聽到這個消息，很遺憾，也是很諷刺，因為賴副總統國策，參選下一屆總統外交是不會進步的。

陳玉珍指出，外交部反應慢半拍嗎？外交人員很辛苦，但主軸沒有抓到重點，以前國民黨執政，如果有國家斷交，外交部長是要下台負責的，期許外交部長把事情做好。