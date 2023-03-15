《科技紫微網》運勢專欄分享，能靠斜槓賺錢的前4名生肖，依序是生肖猴、馬、虎、羊，其中第1名的生肖猴腦筋動得快，總能想到一些新點子，在斜槓的工作型態更能發揮善變的特質。此外，他們愛搶快的個性，一旦發現商機總能迅速攻城掠地，收入也自然的不斷攀升。

▍第四名：生肖羊

低調發光的人氣王

生肖羊天生EQ高、個性溫和，他們人緣好，只要有職缺，別人總會優先想到他們，就算是正職以外工作，也能謹守團隊精神，夥伴有困難，他們會二話不說伸出援手，所以不管生肖羊平時如何低調，還是容易成為各領域夥伴眼裡的人氣王，賺到預期之外的收入。

▍第三名：生肖虎

不甘人後的能力者

生肖虎不管在任何領域中都具備一定的能力，由於他們處事果斷，為人精明，容易在自己擅長的領域闖出一番事業。生肖虎是靠著自己的能力，在斜槓的各個方面引導團隊前進，或許有些人不滿他們的強勢作風，但正是憑藉著生肖虎的整頓，團隊體質才會更穩健，收入水漲船高。

▍第二名：生肖馬

積極陽光的努力

有一種人笑口常開，總是不用花多少時間就能完成別人交付的工作。這種陽光的個性、與優秀的效率，就是生肖馬掌握斜槓人生的重要特質，即便尚未闖出名堂，也不會輕易讓自己陷入低潮。他們能在各種不同領域，憑藉出色的交際手腕，結交重要人脈，甚至在貴人的幫助下，路遙知馬力，財源自廣進。

▍第一名：生肖猴

思維活躍聰明

生肖猴腦筋動得快，總能想到一些新觀點，即使在一般公司，他們的升遷速度和一般人相比都會特別快，斜槓的工作型態更能發揮他們「善變」的特質。只有一份工作很難滿足他們的野心，因為他們愛搶快，當發現商機就會迅速攻城掠地，一旦賺錢門路變多，收入自然就會急速上升。別看他們外表漫不經心的樣子，私下可是跨領域的精明CEO呢。